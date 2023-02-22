Cnn: ABD'de Kimyasal Yüklü Tren Kazasının Ardından Bölgede Sağlık Sorunlarının Takibi İçin Klinik Açılacak

WASHINGTON, 22 Şubat (Xinhua) -- CNN'de yayınlanan bir habere göre, ABD'nin Ohio eyaletinde Salı günü bir sağlık kliniği açılacak.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Doğu Filistin (East Palestine) kasabasının eteklerinde 3 Şubat'ta raydan çıkan trenin enkazı, demiryolunun yanına yığılmış durumda görünüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Phil Zhang/Xinhua)

WASHINGTON, 22 Şubat (Xinhua) -- CNN'de yayınlanan bir habere göre, ABD'nin Ohio eyaletinde Salı günü bir sağlık kliniği açılacak. Bu klinik 3 Şubat'ta bir yük treninin raydan çıkması sonucu sızan zehirli kimyasal vinil klorürle bağlantılı olabilecek semptomlardan endişelenen bölge sakinlerine hizmet verecek.

Salı günü yayınlanan habere göre, Ohio'da yer alan Doğu Filistin (East Palestine) kasabasında yaşayanlar tren kazasının ardından yayılan zehirli kara dumanların iki haftadan fazla bir süre içinde döküntü, mide bulantısı ve nefes almada güçlük gibi artan sayıda rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Haberde ayrıca kaza nedeniyle toprakta kirlenme meydana gelmesiyle yerel sakinlerin endişelerinin arttığı vurgulandı.

Haberde, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve ABD Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık ekiplerinin de Vali Mike DeWine'ın talebi üzerine bu hafta Ohio'ya ulaşacağı ve ekiplerin yaklaşık 5.000 kişinin yaşadığı toplulukta hangi tehlikelerin devam edebileceğini değerlendirmeye yardımcı olacağı belirtildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın tahliye alanındaki sakinler için iç mekan hava taraması hizmeti sunduğu belirtilen haberde, "Tren enkazından uzun vadeli sağlık sorunlarının çıkıp çıkmayacağı belli değil." denildi.