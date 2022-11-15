Cnn: ABD'de Çocuklarda Artan Solunum Yolları Hastalıkları Yüzünden Çocuk Hastanelerinde Yatak Sıkıntısı Yaşanıyor

NEW YORK, 15 Kasım (Xinhua) -- ABD televizyon kanalı CNN'in Pazar günü bildirdiğine göre, veriler ABD'deki çocuk hastanelerindeki yatakların dörtte üçünden fazlasının ve çocuklara yönelik yoğun bakım yataklarının yüzde 80'inin dolu olduğunu ve bu oranın son iki yılda görülen ortalama üçte...

NEW YORK, 15 Kasım (Xinhua) -- ABD televizyon kanalı CNN'in Pazar günü bildirdiğine göre, veriler ABD'deki çocuk hastanelerindeki yatakların dörtte üçünden fazlasının ve çocuklara yönelik yoğun bakım yataklarının yüzde 80'inin dolu olduğunu ve bu oranın son iki yılda görülen ortalama üçte ikilik doluluğa göre yüksek olduğunu gösterdi.

"Ülke genelindeki hastanelerde çocuklar için yer zor bulunuyor" ifadelerinin yer aldığı haberde kalp ameliyatı olması gereken, ama yatak bulamadığı için uzun süre acı içinde beklemek zorunda kalan bir bebeğin hikayesine yer verildi.

Haberde, çocuklarda respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve grip dahil solunum yolları enfeksiyonlarında, özellikle erken ve şiddetli bir sezon yaşanması nedeniyle hastanelere başvuran hasta bebek ve çocuk sayısının çok yüksek olduğu ifade edildi.