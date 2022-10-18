Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nde İlk Toplu Söyleşi Düzenlendi
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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, İç Moğolistan, Liaoning ve Jilin'den gelen heyetlerin sözcüleri, Beijing'de düzenlenen toplu söyleşide basın mensuplarıyla buluştu, 18 Ekim 2022. ÇKP'nin 20.
BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, İç Moğolistan, Liaoning ve Jilin'den gelen heyetlerin sözcüleri, Beijing'de düzenlenen toplu söyleşide basın mensuplarıyla buluştu, 18 Ekim 2022.
ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi basın merkezi, Salı günü ilk toplu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Sözcüler söyleşi sırasında, heyetlerin ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sundukları raporlarla ilgili çalışma ve değerlendirmelerini sunarken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)