Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Çkp 20. Uulusal Kongresi'nde Diplomasi Konulu Basın Toplantısında Güncel Haberler BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ma Zhaoxu, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşuyor, 20 Ekim 2022. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ma Zhaoxu, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşuyor, 20 Ekim 2022. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin basın merkezi Perşembe günü, "Xi Jinping'in Diplomasi Düşüncesi Önderliği Altında Çin'e Özgü Büyük Ülke Diplomasisinde Kaydedilen İlerlemeler ve Yeni Bir Çığır Açmak" konulu bir basın toplantısına ev sahipliği yaptı. ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Bakan Yardımcısı Shen Beili de basın toplantısına katıldı. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Çkp 20. Uulusal Kongresi'nde Diplomasi Konulu Basın Toplantısında - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.