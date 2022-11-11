Çkp Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi, Kovid-19 Müdahalesini Optimize Etmeyi Görüştü

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi, Kovid-19 müdahalesi hakkındaki bir raporu dinlemek ve salgın önleme ile kontrol çalışmalarını daha da optimize etmek için 20 önlemi tartışmak ve düzenlemek üzere Perşembe günü toplandı.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi, Kovid-19 müdahalesi hakkındaki bir raporu dinlemek ve salgın önleme ile kontrol çalışmalarını daha da optimize etmek için 20 önlemi tartışmak ve düzenlemek üzere Perşembe günü toplandı.

Toplantıya başkanlık eden ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping önemli bir konuşma yaptı.

Toplantıda, yeni varyantların ortaya çıkmaya devam ettiği, koronavirüs pandemisinin sürdüğü ve Çin'de yeni salgınların devam ettiği kaydedildi.

Toplantıya göre, büyük savunmasız nüfus gruplarına, dengesiz bölgesel kalkınmaya ve yetersiz tıbbi kaynaklara sahip yüksek nüfuslu bir ülke olan Çin'in bazı bölgelerindeki salgınlar önemli bir ölçekte bulunuyor.

Virüsün mutasyona uğramasının yanı sıra kış ve ilkbahar aylarındaki iklim şartları nedeniyle salgınların kapsamının ve ölçeğinin daha da genişleyebileceği ve Kovid-19 önleme ve kontrol durumunun ciddi kalacağı belirtilen toplantıda, sağlam bir stratejik kararlılığın sürdürülmesinin ve Kovid-19 kontrol çalışmasının bilime dayalı ve hedefli bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Toplantıda, ÇKP Merkez Komitesi'nin karar ve planlarının eksiksiz, doğru ve kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiği de vurgulandı.

İnsanları ve hayatlarını her şeyin üstünde tutmanın, hem ithal vakaları hem de yurtiçi canlanmaları önlemenin ve dinamik sıfır-Kovid politikasını ısrarla sürdürmenin üstünde durulduğu toplantıda ayrıca, Kovid-19'un etkin bir şekilde önlenmesi, ekonomik istikrar ve kalkınma güvenliğinin sağlanması ve salgın önleme ve kontrolünün ekonomik ve sosyal kalkınma ile etkin bir şekilde koordine edilmesi önemle belirtildi.

Toplantıda, insanların sağlık ve güvenliğinin mümkün olan en üst düzeyde korunması ve salgının ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi gerektiğine de işaret edildi.

Erken teşhis, raporlama, karantina ve vakaların tedavisi ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanması için çaba gösterilmesinin de önemle belirtildiği toplantıda, virüsün yayılmasını kontrol altına almak ve normal çalışma ve yaşam düzenini mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için daha cesur ve kararlı salgın karşıtı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya göre, bilime dayalı ve hedefli salgın müdahalesine bağlı kalmak ve salgın kontrol çalışmalarının etkinliğini artırmak için çaba gösterilmesi gerekiyor.

Aşı ve ilaç Ar-Ge'sindeki çabaların güçlendirilmesinin de istendiği toplantıda, gerekli salgın kontrol önlemlerinin gevşetilmemesi gerektiği vurgulandı ve gereksiz politika adımlarını düzeltmek için eylemler ve ortak yaklaşım çağrısı yapıldı.

Toplantıda, insanların yaşamları ve çalışmaları için daha iyi hizmetler sağlamak, üretimde ve işte normal düzeni korumak ve kilit gruplar arasında aşılamayı teşvik etmek için büyük çaba gösterilmesine vurgu yapıldı.

Toplantıya göre, her düzeydeki parti komitelerine ve hükümet birimlerine, düşünce ve eylemlerini ÇKP Merkez Komitesinin karar ve planlarıyla uyumlu hale getirmeleri ve Kovid-19'a karşı mücadeleyi kazanmak için somut ve titiz önlemler almaları söylendi.

Toplantıda başka konular da ele alındı.