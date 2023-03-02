Çkp Merkez Komitesi, Parti ve Devlet Kurumlarının Reform Planına İlişkin İstişare Toplantısı Düzenledi

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, ÇKP dışındaki siyasi partileri, Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu'nu (ACFIC) ve parti bağlantısı olmayan kişileri ÇKP ve devlet kurumlarındaki reform planı hakkında bilgilendirmek ve görüşlerini dinlemek üzere Salı...

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, ÇKP dışındaki siyasi partileri, Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu'nu (ACFIC) ve parti bağlantısı olmayan kişileri ÇKP ve devlet kurumlarındaki reform planı hakkında bilgilendirmek ve görüşlerini dinlemek üzere Salı günü istişare toplantısı düzenledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, toplantıya başkanlık ederek önemli bir konuşma yaptı.

Katılımcılara, ÇKP ve devlet kurumlarında reformları derinleştirme planı hakkında bilgi verildi. Katılımcılar ayrıca, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumuna önerilmek üzere devlet kurumlarının yönetici pozisyonları için önerilen aday listesi ile 14. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunda önerilecek Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi liderliği için önerilen aday listesi hakkında bilgilendirildi.

Toplantıya ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyeleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi de katıldı.

Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde parti ve devlet kurumlarındaki reformları derinleştirme konusunda büyük planlar yapılarak bazı alanlarda kesin talimatlar verildiğini hatırlattı. Bunlar arasında finans sektöründeki yapısal reformun derinleştirilmesi ve Parti Merkez Komitesi'nin bilim ve teknoloji çalışmalarında ortak liderlik ettiği sistemin iyileştirilmesi yer alıyor.

ÇKP Merkez Komitesi, derinlemesine yapılan araştırmalar ve kapsamlı yorumlara dayanarak, parti ve devlet kurumlarına yönelik reformu derinleştirmek için bir plan taslağı hazırladı. Planın bir kısmı, 20. ÇKP Merkez Komitesi'nin ikinci genel kurulunda kabul edildikten sonra ulusal yasama meclisi olan Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumuna sunulacak.

Xi, ÇKP ve devlet kurumlarındaki bu reform sürecinin genel olarak görüşlerinde keskin odaklı, büyük yoğunluklu, geniş kapsamlı ve derinlemesine etkisi olan kilit sektör ve alanları öne çıkardığını söyledi. Halkı ilgilendiren bazı zor sorunları çözmeye odaklanacak olan sürecin, ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Çin Cumhurbaşkanı, devlet kurumları ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin liderliğinin seçilmesinin, ulusal yasama meclisi ve en üst siyasi danışma organının yaklaşan yıllık oturumlarında önemli bir görev olduğunu hatırlattı.

Xi, ÇKP Merkez Komitesi'nin seçimlere büyük önem verdiğini belirtti.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adaylık koşulları, işin tüm yönleri ve ihtiyaçları ile ilgili yapısal gereksinimleri tam olarak değerlendirdikten sonra devlet kurumlarının lider konumları ve Çin Halk Siyasi Danışmanlık Konferansı Ulusal Komitesi liderliği için önerilen adayların listelerini oluşturdu ve ardından 20. ÇKP Merkez Komitesi'nin ikinci genel kurulunda incelenmek üzere sundu.

Xi, iki oturumun bütün görevlerini başarıyla tamamlanmalarını güvence altına almak için ÇKP dışındaki partilerin, ACFIC'in ve parti bağlantısı olmayan kişilerin reformu güçlü şekilde desteklemelerini umduğunu söyledi.

ÇKP dışındaki siyasi partilerin liderleri, ACFIC ve parti bağlantısı olmayanların temsilcileri de, ÇKP ve devlet kurumlarının reform planı, devlet kurumlarının lider pozisyonları ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi liderliği için önerilen aday listelerine desteklerini dile getirdi.

Ayrıca, ÇKP ve devlet kurumlarındaki reformun derinleştirilmesi ve ÇKP dışındaki siyasi partilerin kendi kendini geliştirmesinin güçlendirilmesi gibi konularda önerilerde bulunuldu.