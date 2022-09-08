Çkp Depremin Vurduğu Sichuan'da Yardım ve Yeniden İnşa İçin 20 Milyon Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Organizasyon Departmanı, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında afet yardımı ve yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla 20 milyon yuan (yaklaşık 2,9 milyon ABD doları) değerinde fon tahsis etti. Finansman, ÇKP üyelerinden toplanarak ÇKP Merkez Komitesi adına departman tarafından yönetilen Parti aidatlarından sağlanıyor. Departman, depremin vurduğu bölgelerde bulunan her düzeydeki Parti örgütlerini, üyelerini ve yetkililerini can kurtarmayı birinci önceliğe dönüştürmeye ve felaketin sebep olduğu ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla ellerinden geleni yapmaya çağırdı. Ayrıca afet yardımı ve afet sonrası yeniden inşa için hiçbir çabadan kaçınılmaması ve afetle mücadelenin ön saflarına katılımın da gerekli olduğu kaydedildi. Departman, fonun diğer alanların yanı sıra, ön safta çalışanlara ve afetten ciddi şekilde zarar görenlere fayda sağlamak için depremden etkilenen bölgelerin birinci seviyesine hızla tahsis edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.