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Cizre-Silopi Karayolunda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Cizre-Silopi Karayolunda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre-Silopi karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yol bir süre kapalı kalırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre- Silopi karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cizre- Silopi karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 02 EE 349 plakalı TIR, 35 YKE 012 plakalı hafif ticari araç ve 06 CTG 492 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre ve Silopi Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre kapalı olan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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