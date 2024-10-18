Cizre-Silopi Karayolunda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

ŞIRNAK'ın Cizre- Silopi karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cizre- Silopi karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 02 EE 349 plakalı TIR, 35 YKE 012 plakalı hafif ticari araç ve 06 CTG 492 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre ve Silopi Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre kapalı olan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,