Cizre Limonatası Tescillendi

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Şırnak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Cizre Limonatası'nın lansmanı yapıldı. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, bu tescilin ilçenin kültürel potansiyelini artıracağını belirtti.

Şırnak'ta Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "Cizre Leyminete/ Cizre limonatası"nın lansmanı gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığınca Sanat Sokağı'nda düzenlenen programda, vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

Programda konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Cizre limonatasının tescillenmesinin ilçe için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Coğrafi işaretli ürün sayısının bir yerin kadim kültürünün önemli göstergesi olduğunu ifade eden Baycar, "Cizre, bu konuda inanılmaz potansiyele sahip. Cizre limonatası özellikle yaz aylarının vazgeçilmez, serinletici lezzeti. Bu önemli içeceğin coğrafi işaret almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tescille bölgesel ticari değer kazanacak, tanınacak bu içeceğin sahiplenileceğini umuyorum. Bu sayede içecek ulusal alanda da ticari ürüne dönüşebilecek." dedi.

Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ise Kaymakamlığın girişimleriyle 10 ürünün daha tescil sürecinde olduğundan bahsetti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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