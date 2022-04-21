Cizre ilçesinde "Cizre'nin Ulu Çınarları Evde Bakım Vefa Projesi" ile yaşlı ve hastalara destek veriliyor.

Cizre Kaymakamlığı ve Belediye iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle hasta ve yaşlı bakım eğitimleri alan personeller, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları anında gideriliyor.

Başvuru sahibi vatandaşların evlerinin genel temizliği yapılıyor, vatandaşlarında kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, evde bakım hizmetiyle başta kimsesiz yaşlılar olmak üzere engelli ve en temel temizlik ihtiyaçlarını sağlayamayan vatandaşların en öncelikli gündelik ihtiyaçlarına çözüm oluşturduklarını söyledi.

Halkın ihtiyacı olan ne varsa karşılamak adına canla başla çalıştıklarını ifade eden Tunç, şöyle devam etti:

"Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak yaşlılarımıza ve hastalara ne kadar çok hizmet verirsek kendimizi o kadar mutlu ve huzurlu hissedeceğiz. Amacımız yaşlılarımızın ve hastalarımızın dualarını almak, devletimizin sosyal devlet olma ilkesini vatandaşlarımıza hissettirebilen, vatandaşlarımızın hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin, Kaymakamlığımızın ve belediyemizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek ve hissettirebilmektir."