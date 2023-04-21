Cizre Kaymakamı Demir, vatandaşlarla bayramlaştı

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

İlçenin çeşitli noktalarında görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret eden Kaymakam Demir, daha sonra öğretmenevinde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların bayramlarını tebrik eden Demir, Cizre Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

Demir, yeni doğan çocuk bakım ünitesindeki ailelere de hediyeler verdi.