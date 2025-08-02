Cizre Kaymakamı Başarılı Öğrencileri Ziyaret Etti

Cizre Kaymakamı Başarılı Öğrencileri Ziyaret Etti
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Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, YKS ve YDS'de dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda ( Yks ) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Baycar, Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Şırnak'ta YKS'de dereceye giren Burak Ayhan ile YDS'de dereceye giren Hilal Kayaalp ve ailelerine ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baycar, kendilerine gururlandıran öğrencileri, ailelerini ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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