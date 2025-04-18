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Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar Esnafları Ziyaret Etti

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Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Dağkapı Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafın sorunlarını dinleyerek Cizre'nin gelişmesi için işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Baycar, Dağkapı Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

İlçenin sorunları ile ilgili esnafın görüşlerini aldığını belirten Baycar, sıkıntıların giderilmesi için vatandaşlar ve ilgili kurumlar arasında işbirliği yaptıklarını söyledi.

Cizre'nin gelişmesi ve güzelleşmesi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini vurgulayan Baycar, "Esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu amaçla esnafla sık sık biraraya gelip çalışmalar hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Esnaf ziyareti sırasında karşılaştığımız vatandaşların da dertlerini dinleme fırsatı buluyoruz. Sağ olsunlar tüm Cizreliler büyük misafirperverlik örneği sergiliyor." dedi.

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Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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