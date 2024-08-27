Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar Başkanlığında Okul Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar başkanlığında "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Okul Müdürleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Baycar, burada yaptığı konuşmada, çocukları milli ve manevi değerlere bağlı güçlü birer birey olarak yetiştirmeleri gerektiğini belirterek,"Bu noktada bilgisi, ilgisi ve emeğiyle evlatlarımızın yarınlarına yön veren tüm öğretmenlere de teşekkür ederim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de yeni eğitim öğretim yılında öğretmen, öğrenci ve veli buluşmalarına devam edeceğini belirterek, öğretmenlerin öğrencilerinin yeteneklerini fark etmesini ve onların bu yönde gelişmelerine destek olmaları gerektiğini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar ele alındı.