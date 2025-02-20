Cizre Kaymakamı 100. Yıl İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Şırnak'ta Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 100.Yıl İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle görüşen Baycar, okulda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Baycar, eğitimin önemine işaret ederek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi medeniyetimizin kökleriyle besleyerek geleceğe hazırlama sorumluluğunu yüreğinde taşıyan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum, öğrencilerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.