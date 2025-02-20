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Cizre Kaymakamı 100. Yıl İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Cizre Kaymakamı 100. Yıl İlkokulu'nu Ziyaret Etti
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Şırnak'ta Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 100. Yıl İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimde başarı için öğretmenlere teşekkür eden Baycar, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Şırnak'ta Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 100.Yıl İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle görüşen Baycar, okulda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Baycar, eğitimin önemine işaret ederek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi medeniyetimizin kökleriyle besleyerek geleceğe hazırlama sorumluluğunu yüreğinde taşıyan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum, öğrencilerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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