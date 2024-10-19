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Cizre İlçe Müftüsü Engelli Vatandaşlarla Buluştu

Cizre İlçe Müftüsü Engelli Vatandaşlarla Buluştu
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Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Dağkapı Mahallesindeki Hz.Nuh Yatılı Kız Öğrenci Yurdu'nda engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda, cami ve cami müştemilatının engelli vatandaşlar tarafından daha iyi kullanılabilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Baran, Dağkapı Mahallesindeki Hz.Nuh Yatılı Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen toplantıda, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve dilekleri dinledi.

Baran, Cizre'deki cami ve cami müştemilatının engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabilmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Toplantıya, Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman, Engelliler Koruma Derneği Başkanı Gülüzar Kaplan ve Cizre Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Kızılgül ile dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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