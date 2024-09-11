Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Polislik Mesleğini Tanıttı
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Cizre ilçesinde Ahmet El-Cezeri İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi. Etkinliğin ardından öğrencilere hikaye kitabı hediye edildi.
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.
Cizre ilçesinde Ahmet El-Cezeri İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi.
Etkinliğin ardından öğrencilere hikaye kitabı hediye edildi.