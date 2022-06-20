Cizre Halk Eğitim Merkezi'nden yaz kursu Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerin yaz tatili sürecinde daha verimli ve etkin zaman geçirmesi amacıyla yaz kursu düzenliyor. Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerin yaz tatili sürecinde daha verimli ve etkin zaman geçirmesi amacıyla yaz kursu düzenliyor. Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla uygulanacak, "Okullarda Yaz Etkinlikleri Kursu" ile öğrencilerin yeni bilgiler edinmelerine, sosyal yönden gelişmelerine ve yeteneklerini güçlendirmelerine olanak sağlanması amaçlanıyor. Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda açılan bu kurslarda öğrencilerin yaşıtlarıyla eğlenceli zaman geçirip aynı zamanda ilgi alanlarına göre seçtikleri branşlarda eğitim göreceğini söyledi. AA / Abidin Yel - Güncel Güncel Haberler

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