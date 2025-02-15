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Cizre Dicle Spor U14 Gelişim Ligi Şampiyonu

Cizre Dicle Spor U14 Gelişim Ligi Şampiyonu
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Şırnak'ta düzenlenen U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor, Şırnak Petrol Spor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu. Kulüp sorumlusunun açıklamalarına göre, amaçları gençleri spora yönlendirmek ve Türk futboluna kazandırmak.

Şırnak'ta düzenlenen ve 5 takımın mücadele ettiği U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor şampiyon oldu.

Cizre Hamit Özalp Stadında oynanan maçta Cizre Dicle Spor, rakibi Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu.

Cizre Dicle Spor U14 ve A takım sorumlusu Burak Dadak, kulüp olarak amaçlarının çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek olduğunu belirtti.

Çocukları Türk futboluna kazandırmak ve onlara sporu aşılamak adına tecrübelerini paylaştıklarını ifade eden Dadak, "Sporcularımız da kendilerine verilen eğitimi yerinde uygulayarak son iki senedir namağlup şampiyon olarak gelecek için büyük bir umut veriyorlar." dedi.

Takıma şampiyonluk kupasını Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç verdi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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