Cizre'de düzenlenen sempozyumdaki koruma görüntülerine ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Cizre ilçesindeki bir sempozyumda ortaya çıkan koruma görüntüleri nedeniyle inceleme başlatıldığını ve 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyumdaki koruma görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığını ve konuyla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
