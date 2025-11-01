Cizre'deki Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup öğrenci, okul idaresi ve mahalle muhtarlığı desteğiyle çevre temizliği yaptı.

Cizre Spor Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Cudi Mahallesi'nde çöpleri topladı.

Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay, öğrencileri ile duyarlı davranışlarından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin sadece sportif başarılarıyla değil sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek olduğunu dile getiren Oktay, "Çevre temizliği gibi önemli bir konuda inisiyatif almaları, onların geleceğe daha duyarlı bireyler olarak hazırlandığını gösteriyor." dedi.

Cudi Mahallesi Muhtarı Nadir Oğuş da öğrencilere teşekkür etti.