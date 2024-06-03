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Cizre'deki işten çıkarılan belediye çalışanları için çadır nöbeti sona erdi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde işten çıkarılan belediye çalışanları için başlatılan çadır nöbeti sona erdi. HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, işçilerin hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde işten çıkarılan belediye çalışanları için başlatılan çadır nöbeti sona erdi.

HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, gazetecilere, Cizre Belediyesince 15 Mayıs'tan bu yana işten çıkarılan 92 işçi için belediye binası karşısında 21 Mayıs'ta başlattıkları çadır nöbetini bugün itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

"Halkı ve kamuoyunu meşgul etmemek, iftiralara fırsat tanımamak için bu demokratik eylemi sonlandırmaya karar verdik." diyen Usal, işçilerin hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Usal, emekçinin hakkını korumaya devam edeceklerini dile getirdi.

Açıklamanın ardından nöbet tutulan çadır sendika yöneticileri ve işçiler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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