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Cizre'de Yasaklı Kınalı Keklik Ticareti Yapanlara Ceza

Cizre'de Yasaklı Kınalı Keklik Ticareti Yapanlara Ceza
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Cizre'de durdurulan bir minibüste yapılan aramada kafeste tutulan 2 kınalı keklik ele geçirildi. İki kişiye yasadışı yaban hayvan ticareti nedeniyle toplam 55 bin 739 lira ceza uygulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kafes içinde ticareti yasak olan 2 kınalı keklik bulunan minibüsteki iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurumcu Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan minibüste yaptıkları aramada kafeslerde tutulan 2 kınalı keklik ele geçirdi.

DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine gönderildi.

Olayla ilgili araçta bulunan L.Ö. ve M.K'ye, yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları gerekçesiyle toplam 55 bin 739 lira idari ceza kesildi.??????????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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