Cizre'de Yaralı Atmaca Tedavi Altına Alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, arazide yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.

İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki atmacayı bulan kişi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

???????Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek, tedaviye alındı.

Atmaca, tedavinin ardından doğaya salınacak.