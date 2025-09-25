Haberler

Cizre'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 bin 300 kök Hint keneviri, 50 kilogram kubar esrar, 2 uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi. 5 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 5 zanlı yakalandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüklerince 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

???????Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik detektör köpekleri "Sayaç" ve "Vade"nin yardımıyla yapılan aramada, 42 bin 300 kök Hint keneviri, 50 kilogram kubar esrar, 2 uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
