Cizre'de Umuda Açan Nergis Çiçekleri Projesinin kapanış programı yapıldı
AA - Abidin Yel - Güncel
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Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği Umuda Açan Nergis Çiçekleri Projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği Umuda Açan Nergis Çiçekleri Projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğince yürütülen Umuda Açan Nergis Çiçekleri Projesinin kapanış programı Cizre Belediyesi konferans salonunda düzenlendi.
Programda, pasta yapımı ve sunumu kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifika, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinliğe, Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
AA / Abidin Yel - Güncel