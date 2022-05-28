Cizre'de uçurtma şenliği - Haberler

Cizre ilçesinde Nergis Anaokulu ile Ahmet El Cezeri İlkokulunda eğitim gören 50 öğrenci, yaptıkları uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşadı.

Cudi Mahallesi Caferi Sadık Tepesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler öğretmenlerinin desteğiyle yaptıkları uçurtmaları uçurdu.

Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri Ahmet Gümüş ve Cevdet Hacıbektaşoğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.