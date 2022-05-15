Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA - Abidin Yel - Güncel
Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen fuarın açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç gerçekleştirdi.

Açılışın ardından fuarda yer alan projeleri inceleyen Tunç, projelerle ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Fuarda Şırnak yöresinde yetişen bitkiler de sergilendi.

Kaymakam Tunç, düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine değinerek, geliştirilen bu proje çalışmalarının öğrencilerde keşfetmeye yönelik merak uyandıracağını söyledi.

Bu projelerin öğrencilere özgüven de kazandıracağını, bilgi ve becerilerini artıracağını ifade eden Tunç, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere, okul idarecilerine teşekkür etti, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

AA / Abidin Yel - Güncel

Bilim Fuarı, Mehmet Tunç, Şırnak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title