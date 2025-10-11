Cizre'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
H.T. yönetimindeki 49 AAD 979 plakalı kamyonet, Bozalan köyünde İ.A. yönetimindeki 80 GZ 800 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, kamyonetteki sürücü, M.T, R.D, H.D, G.N. ile otomobildeki İ.A, C.A. ve 4 yaşındaki M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel