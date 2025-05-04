Cizre'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Şırnak-Mardin kara yolunun Katran köyü mevkisinde S.T. idaresindeki 01 RD 608 plakalı hafif ticari araç ile İ.Ç'nin kullandığı 06 HE 058 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki N.D, R.Y, B.Ç. ve B.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel