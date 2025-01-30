Cizre'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir odun yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Nuri Gozkıran yönetimindeki 33 ADZ 839 plakalı odun yüklü kamyon, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan konutları mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonda bulunan Halil Akdemir ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel