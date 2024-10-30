Cizre'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Yakup Kolanç (55) hayatını kaybetti. Kazaya, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir kamyonun çarpması sebep oldu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 ABG 595 plakalı kamyon, Cizre-Nusaybin kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında Yakup Kolanç (55) yönetimindeki 73 ABG 254 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Kolanç olay yerinde yaşamını yitirdi.