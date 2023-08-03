Cizre'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı ve Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cizre-Nusaybin kara yolunun 40. kilometresinde O.K. yönetimindeki 63 AGK 332 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ŞIRNAK