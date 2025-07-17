Cizre'de Toz Taşınımı Zor Anlar Yaşatıyor

Cizre'de Toz Taşınımı Zor Anlar Yaşatıyor
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Cizre ilçesinde Meteoroloji'den gelen rüzgar uyarıları sonrasında etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesini azalttı ve vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından toz taşınımı etkili oldu.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından, Cizre ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Aniden bastıran toz bulutu ve rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Havanın bir anda kararmasıyla birlikte görüş mesafesi azaldı, vatandaşlar tozdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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