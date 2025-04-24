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Cizre'de Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Cizre'de etkili olan toz aşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü ve görüş mesafesi azaldı. Astım hastaları evlerine kapandı, araçlar ve balkonlar tozla kaplandı. Yağmur, tozdan dolayı çamura dönüştü.

Cizre'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan toz aşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Cizre'de etkili olmaya başlayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü. Görüş alanın azaldığı astım hastalığı olan vatandaşların evlere kapandığı ilçe merkezinde araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Yer yer yağan yağmur, toz nedeni ile çamura dönüştü.

Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL - Güncel
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