Cizre'de tıra çarpan araç sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Cizre ilçesi tünel girişinde Leyla N. yönetimindeki 22 BC 866 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Emin B. idaresindeki 73 EB 746 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Leyla N. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.