Cizre'de TIR Kazasında Şoför Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen ve alev alan TIR'ın şoförü Abdülcelil Öklü, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde devrilip alev alan TIR'ın şoförü Abdülcelil Öklü, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Cizre kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ mevkisinde meydana geldi. Abdülcelil Öklü'nün kontrolünü yitirdiği 33 ABS 401 plakalı TIR, devrilerek yan yatıp, alev aldı. Kazada, TIR'da sıkışan Abdülcelil Öklü yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Öklü'nün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
