Üye Girişi
Haberler

Cizre'de TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Cizre'de TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CYC 94 plakalı tır ile 73 AAN 741 plakalı hafif ticari araç, Cizre-Silopi kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Ulaşım Güncel Yaşam Cizre Kaza

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

Bizim Çocuklar'dan tarihi geri dönüş

 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
AK Parti, 'Öldüren kadar ölen de suçlu' diyen meclis üyesi için harekete geçti

AK Parti skandal sözlerin ardından harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabinede bakanlar değişikliği Resmi Gazete'de (15 Ekim 2024) yayınlandı mı? 15 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İzlanda Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İzlanda Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden iptal oldu? İzlanda'da isimler neden son ile bitiyor? İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.