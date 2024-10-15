Cizre'de TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CYC 94 plakalı tır ile 73 AAN 741 plakalı hafif ticari araç, Cizre-Silopi kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.