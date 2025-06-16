Cizre'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 51 AS 492 plakalı tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Cizre-Silopi kara yolunda meydana geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cizre- Silopi kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 51 AS 492 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı.
Araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel