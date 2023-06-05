Cizre'de Tır Çarpışması: 2 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.