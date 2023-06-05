Cizre'de Tır Çarpışması: 2 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cizre-Nusaybin kara yolunun 7. kilometresindeki Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde, S.Ö.'nün kullandığı 47 PJ 190 plakalı tır ile aynı istikamette giden H.O.'nun idaresindeki 01 DHF 73 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle koltuklarında sıkışan sürücüler, ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.