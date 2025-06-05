Cizre'de Taşlı Sopalı Kavga: 9 Tutuklama

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i kasten yaralama, 4'ü kamu malına zarar vermek suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Olay

Kale Mahallesi'nde 5 Haziran'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 3 kişi yaralanmış, polis ekipleri tarafları biber gazı kullanarak dağıtmıştı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, iki grubun bazı fertleri kavgayı hastane önünde de sürdürmüş, bu arada hastanenin camları kavga esnasında zarar görmüştü.