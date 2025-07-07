Cizre'de Tanker ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Emre Kurtarılamadı

KAZADA YARALANAN EMRE, KURTARILAMADI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tanker ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden Emre Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ergin'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),