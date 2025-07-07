Cizre'de Tanker ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Emre Kurtarılamadı

Cizre'de Tanker ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Emre Kurtarılamadı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan Emre Ergin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZADA YARALANAN EMRE, KURTARILAMADI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tanker ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden Emre Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ergin'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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