Cizre'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 63 AGK 332 plakalı otomobil, Cizre-Nusaybin kara yolunun 40. kilometresinde yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel