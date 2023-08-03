Cizre'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.