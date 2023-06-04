Cizre'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cizre ilçesine bağlı Sur Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu Mustafa E. hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve özel harekat polisi sevk edildi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yerindeki araç ve çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla vurularak öldürülen Mustafa E.'nin cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞIRNAK