Cizre'de Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Cizre'de Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yerinin merdiven altına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş yerinin merdiven altına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kale Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan bir iş yerinin merdiven altında kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
500
