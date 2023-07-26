Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterince vatandaşlar dışarı çıkmadı. Cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Cizre'de hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü. Vatandaşlar gündüz saatlerini evlerinde geçirirken esnaf da kepenklerini akşam saatlerinde açıyor. 12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta durdu. Cadde ve sokakların boş kaldığını, siftah yapamadıklarını söyleyen esnaf Abdullah Kurami, 'Gördüğünüz gibi Cizre sıcağı 50 dereceyi görmüştür. Termometremiz 50 derecenin üstünü göstermediği için 50 dereceyle yetinmiştir. Şu an Cizre'nin merkezindeyiz. Sıcaklıklardan dolayı cadde ve sokaklarımız bomboştur. Esnaf saat 16.00'dan sonra ancak iş yerlerini açıyorlar. Bazen esnafımız siftah yapmadan dükkanlarını kapatıyorlar. Sıcaklardan dolayı kimse dışarı çıkmıyor, alışveriş yapamıyor. sıcaklardan dolayı mağdur ve perişanız' dedi. Sıcaklık nedeniyle klimaların dahi çalışmadığını belirten Emrah Kömür, 'Şu an termometrelerimiz gölgede 49,7 dereceyi gösteriyor. Güneşte bu sıcaklık daha da yükseliyor. Bir tabir var cehennemin iki kapısı var biri Cizre'de diğeri Adana'dır. Boşuna denilmemiştir. Mümkün oldukça dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Bunu söylediğimiz zamanda da sıcaklıktan dolayı klimalar randıman vermiyor, çalışmıyorlar. Nasıl olacak bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah' diye konuştu. Öte yandan, Şırnak Valiliği uyarıda bulunarak, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir' ifadelerine yer verdi.

Cizre'de sıcaklık 50 dereceyi gördü, sokaklar boş kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterince vatandaşlar dışarı çıkmadı. Cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Cizre'de hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü. Vatandaşlar gündüz saatlerini evlerinde geçirirken esnaf da kepenklerini akşam saatlerinde açıyor. 12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta durdu.

Cadde ve sokakların boş kaldığını, siftah yapamadıklarını söyleyen esnaf Abdullah Kurami, "Gördüğünüz gibi Cizre sıcağı 50 dereceyi görmüştür. Termometremiz 50 derecenin üstünü göstermediği için 50 dereceyle yetinmiştir. Şu an Cizre'nin merkezindeyiz. Sıcaklıklardan dolayı cadde ve sokaklarımız bomboştur. Esnaf saat 16.00'dan sonra ancak iş yerlerini açıyorlar. Bazen esnafımız siftah yapmadan dükkanlarını kapatıyorlar. Sıcaklardan dolayı kimse dışarı çıkmıyor, alışveriş yapamıyor. sıcaklardan dolayı mağdur ve perişanız" dedi.

Sıcaklık nedeniyle klimaların dahi çalışmadığını belirten Emrah Kömür, "Şu an termometrelerimiz gölgede 49,7 dereceyi gösteriyor. Güneşte bu sıcaklık daha da yükseliyor. Bir tabir var cehennemin iki kapısı var biri Cizre'de diğeri Adana'dır. Boşuna denilmemiştir. Mümkün oldukça dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Bunu söylediğimiz zamanda da sıcaklıktan dolayı klimalar randıman vermiyor, çalışmıyorlar. Nasıl olacak bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah" diye konuştu.

Öte yandan, Şırnak Valiliği uyarıda bulunarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.