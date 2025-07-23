Cizre'de Sıcak Havada İlginç Korunma Yöntemi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 47 dereceye ulaşan sıcak havada, yük indiren bir kişi beline bağladığı plaj şemsiyesiyle korunmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kamyondan yük indiren kişi, beline bağladığı plaj şemsiyesi ile 47 dereceyi bulan sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklarda çalışmak zorunda kalanlar, çeşitli yöntemlerle korunmaya çalıştı. Kamyon kasasında bulunan yükü indirmeye çalışan kişi, beline bağladığı plaj şemsiye ile sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel