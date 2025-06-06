Cizre'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Cizre'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, tırın balata kısmından başladı ve olay yerine gelen ekipler durumu kontrol altına aldı. Ulaşım bir süre aksadı, ancak yangın söndürüldükten sonra normale döndü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

İ.T. idaresindeki 47 PV 095 plakalı tır, Cizre-Silopi çevre yolu Devlet Hastanesi kavşağında balata kısmından yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu tırda hasar oluştu.

Tırın kaldırılmasının ardından bir süre aksayan ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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