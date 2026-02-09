Haberler

Cizre'de sağanak yağışla su biriken yollarda, araçlar mahsur kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sonrası yollar su birikintileriyle kaplandı. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtararak yolları yeniden trafiğe açtı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sonrası yağmur suyu giderlerinin tıkanmasıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yolda kalan araçlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, yollar yeniden trafiğe açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle yağmur suyu giderlerinin tıkanması sonucu bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Cizre Belediyesi İtfaiyesi ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk olarak yolda kalan araçları güvenli alanlara çekerek kurtardı. Ardından tıkanan mazgallar açılarak biriken suyun tahliyesi sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından trafikteki aksamalar giderilirken, yetkililer yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça su birikintilerinin bulunduğu güzergahları kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı

Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi

Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi