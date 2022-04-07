Cizre'de polisten dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uyarı - Haberler

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Cizre'de polisten dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uyarı

AA - Abidin Yel - Güncel
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Cizre'de polisten dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı uyarı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, ilçedeki esnaf ve vatandaşları "Parada sahtecilik", "iş yerinden hırsızlık", "telefon dolandırıcılığı" konularında bilgilendirdi.

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

AA / Abidin Yel - Güncel

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